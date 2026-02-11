നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി; അഭിഷേക് ശർമ്മ ആശുപത്രിയിൽ, സഞ്ജു സാംസണിന് സാധ്യത

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:39 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ടി20 ലോകകപ്പില് നമീബിയക്കെതിരായ
ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യന് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി ഓപ്പണര് അഭിഷേക് ശര്മ ആശുപത്രിയില്.വയറിലെ അണുബാധയെ തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഡല്ഹിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് താരത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. ഇതോടെ നമീബിയക്കെതിരെ താരം കളിക്കുന്നത് സംശയത്തിലാണ്. അഭിഷേക് കളിച്ചില്ലെങ്കില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണാകും ഇഷാന് കിഷനൊപ്പം ഓപ്പണ് ചെയ്യുക.
ടൂര്ണമെന്റിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തില് യുഎസിനെതിരെ കളിച്ച അഭിഷേക് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടര്ന്ന് മത്സരത്തില് ഫീല്ഡിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. പകരം സഞ്ജു സാംസണാണ് അഭിഷേകിന് പകരക്കാരനായി ഫീല്ഡിലിറങ്ങിയത്. നിലവിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയില് അഭിഷേക് നമീബിയക്കെതിരെ കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണെന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് നല്കുന്ന സൂചന.
അമേരിക്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്പ് തന്നെ അഭിഷേകിന് സുഖമില്ലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് മത്സരശേഷമാണ് ആരോഗ്യനില വഷളായതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്പായുള്ള ടീം പരിശീലന സെഷനുകളില് അഭിഷേക് ശര്മ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല.
അഭിഷേകിന് ഇപ്പോഴും വയറുസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകള് തുടരുകയാണെന്നും മെഡിക്കല് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും സഹപരിശീലകന് റയാന് ടെന് ഡോഷേറ്റ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ബൗളിംഗ് പരിശീലനം പുനരാരംഭിച്ചതായും ഡോഷേറ്റ് പറഞ്ഞു. അഭിഷേക് കളിക്കുന്നില്ലെങ്കില് നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ലോകകപ്പില് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. ഇതുവരെ ടീമില് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യ ഇലവനില് ഇടം ലഭിക്കാത്ത സഞ്ജുവിന് ഇതൊരു നിര്ണായക അവസരമായേക്കും.