സഞ്ജു ബാബറിനെക്കാൾ മെച്ചം!, പാകിസ്ഥാൻ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന് ഇങ്ങ് മാത്രമല്ലടാ പിടിയെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

രേണുക വേണു|
ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് കടുത്ത പോരാട്ടം കാഴ്ചവെയ്ക്കാന് സമീപകാലത്തായി സഞ്ജു സാംസണിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കില് പാകിസ്ഥാനില് അടിക്ക് തുടക്കമിട്ട് സഞ്ജു. പാക് ടെലിവിഷൻ ചാനലായ ജിടിവിയിലെ ചര്ച്ചയില് ബാബറിനെയും സഞ്ജുവിനെയും ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുത്ത അതിഥി താരതമ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ചാനല് ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ അടിപൊട്ടിയത്.
ബാബറിനേക്കാള് മികച്ച താരം സഞ്ജുവാണെന്നും ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലില് സഞ്ജു മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെന്നും ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുത്ത അതിഥി പറഞ്ഞത് അവതാരകനെ ചൊടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ചാനല് ചര്ച്ചയില് രൂക്ഷമായ വാക്കേറ്റമാണ് ഇതിന്റെ പേരിലുണ്ടായത്. ഒടുവില് ഞാനിനി ഞാനല് ചര്ച്ചയ്ക്കേ ഇല്ലെന്ന് വരെ അവതാരകന് പറയേണ്ടതായി വന്നു.
പാകിസ്ഥാനില് സഞ്ജുവിന്റെ പേരില് അടിപൊട്ടിയ വീഡിയോ ഉടന് തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വൈറലായി. നിലവില് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ സഞ്ജുസാംസണിന്റെ പേര് വീണ്ടും സജീവമായതില് ആരാധകരും ഹാപ്പിയാണ്. അതേസമയം ഇതെന്ത് കഥ എന്ന് അന്തംവിടുന്നവരും ഏറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ടി20 പരമ്പരയില് നിരാശപ്പെടുത്തിയ സഞ്ജുവിന് അമേരിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തില് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അഭിഷേക് ശര്മ അണുബാധയെ തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയിലായ സാഹചര്യത്തില് നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തില് സഞ്ജു ഇന്ത്യന് ടീമില് കളിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്.