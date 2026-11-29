ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത് തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം, ആകാശ് ദീപിനെതിരായ ബൗൺസറിൽ വിശദീകരണവുമായി കെയ്ൽ ജാമിസൺ
എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശിന് നേരെ നിരന്തരം ബൗണ്സര് എറിഞ്ഞതെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ജാമിസണ് ഉതരം നല്കിയത്.
ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില് ഇന്ത്യയുടെ വാലറ്റക്കാരനായ ആകാശ് ദീപിനെതിരെ തുടര്ച്ചയായി ഷോര്ട്ട് ബോളുകള് എറിഞ്ഞതില് വിശദീകരണവുമായി ന്യൂസിലന്ഡ് പേസര് കെയ്ല് ജാമിസണ്. ജാമിസണിന്റെ സ്പെല്ലിനിടെ 2 തവണയാണ് ഇന്ത്യന് പേസറുടെ ഹെല്മെറ്റില് പന്തുകൊണ്ടത്. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് പരിക്കേറ്റ താരത്തിന് പകരം പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി പന്തെറിയുന്നത്. ന്യൂസിലന്ഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്സ് സ്കോറായ 356 റണ്സിന് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 116 റണ്സില് പരുങ്ങവെയായിരുന്നു സംഭവം.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശിന് നേരെ നിരന്തരം ബൗണ്സര് എറിഞ്ഞതെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ജാമിസണ് ഉതരം നല്കിയത്. ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത് തിരിച്ചുകൊണ്ടുക്കുന്നു. ഞാന് എന്തിനാണ് അവന് കരുതല് കൊടുക്കുന്നത്. അവര് നമുക്ക് തന്നാല് അത് തിരിച്ചുകൊടുക്കണം, ഇതൊന്നും ന്യൂസിലന്ഡല്ല തുടങ്ങിയത്. തുടങ്ങിയത് നമ്മളല്ലെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും ജാമിസണ് പറഞ്ഞു.ALSO READ: ആകാശ് ദീപിന് പരിക്ക്, പകരക്കാരനായും സിറാജില്ല, എന്താണ് ഗംഭീർ ഇത്?, വിമർശനവുമായി മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ
WE DIDN'T START IT, BUT WE'LL FINISH IT – JAMIESON TO INDIAN BOWLERS - When Aakash Deep Come to bat, Jamieson hit bowl on his helmet. - Then Other Kiwi Player say don't to this In Response Jamieson said: "What? He gave it to us. Why should I care for him man? Why? He gives to us, we give it back. We didn't start it, but we'll finish it." https://t.co/GDC5nf6D8a— Sam (@cricsam02) November 29, 2026
ജാമിസണിന്റെ ആദ്യ ഷോര്ട്ട് ബോള് ആകാശ് ദീപിന്റെ ഹെല്മെറ്റ് ഗ്രില്ലിലായിരുന്നു കൊണ്ടത്. കണ്കഷന് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം താരത്തിന് ബാറ്റിംഗ് തുടരാന് അനുമതി ലഭിച്ചു. എന്നാല് 4 പന്തുകള്ക്ക് ശേഷം ജാമിസണ് എറിഞ്ഞ മറ്റൊരു ബൗണ്സറും ആകാശ് ദീപിന്റെ ഹെല്മെറ്റില് കൊണ്ടു. നേരത്തെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യന് പേസറായ ഗുര്ണൂര് ബ്രാര് കിവീസ് താരങ്ങളുമായി വാക്കേറ്റം നടത്തിയിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില് കെയ്ല് ജാമിസണിന്റെ നേര്ക്ക് ബ്രാര് തുടര്ച്ചയായി ഷോര്ട്ട് ബോളുകള് എറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യന് വാലറ്റത്തിനെതിരെ ന്യൂസിലന്ഡ് ബൗളര്മാര് ഷോര്ട്ട് ബോള് ആക്രമണം നടത്തിയത്.