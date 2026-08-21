വീണ്ടും അർധ സെഞ്ചുറി സച്ചിനൊപ്പം റൂട്ട്, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും റെക്കോർഡ് നേട്ടം
നിലവില് 14,178 റണ്സാണ് ജോ റൂട്ടിന്റെ പേരിലുള്ളത്. 15,921 റണ്സുമായി സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകന്.
പാകിസ്ഥാനെതിരായ ലീഡ്സ് ടെസ്റ്റിലെ അര്ധസെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് നായകന് ജോ റൂട്ട്. മത്സരത്തില് 66 റണ്സെടുത്തതോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് നായകനെന്ന നിലയില് 3000 റണ്സ് പിന്നിടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടം റൂട്ട് സ്വന്തമാക്കി.
പാകിസ്താനെതിരെ ലീഡ്സിലെ ഹെഡിംഗ്ലിയില് നടക്കുന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിലാണ് റൂട്ട് ഈ ചരിത്ര നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിന്റെ തുടക്കസമയത്തായിരുന്നു നായകനെന്ന നിലയില് റൂട്ട് ആദ്യം കളിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ബെന് സ്റ്റോക്സ് നായകനായി തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ പരമ്പരയില് ബെന് സ്റ്റോക്സ് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് നിന്നും വിരമിച്ചതോടെയാണ് നായകസ്ഥാനം വീണ്ടും റൂട്ടിലേക്കെത്തിയത്. 34 ടെസ്റ്റുകളില് നിന്നാണ് റൂട്ടിന്റെ ഈ നേട്ടം. 40 ടെസ്റ്റുകളില് നിന്ന് 2184 ഈൗണ്സുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തന്നെ ബെന് സ്റ്റോക്സാണ് റൂട്ടിന് പിന്നില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. അതേസമയം പാകിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റില് 66 റണ്സ് നേടിയ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് കരിയറില് തന്റെ അറുപത്തിയെട്ടാം അര്ധസെഞ്ചുറിയാണ് കുറിച്ചത്. ഇതോടെ ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് ഏറ്റവുമധികം അര്ധസെഞ്ചുറിയുള്ള താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഇതിഹാസതാരം സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്ക്ക് ഒപ്പമെത്താന് റൂട്ടിനായി.
Most fifties in Test cricket:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 20, 2026
Joe Root - 68*.
Sachin Tendulkar- 68. pic.twitter.com/dScWCVxvSn
167 ടെസ്റ്റുകളില് നിന്നാണ് റൂട്ടിന്റെ 68മത് സെഞ്ചുറി. അതേസമയം 200 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് സച്ചിന് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. നിലവില് 14,178 റണ്സാണ് ജോ റൂട്ടിന്റെ പേരിലുള്ളത്. 15,921 റണ്സുമായി സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകന്.ALSO READ: അവനൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിനായി ഇന്ത്യ പൊതിഞ്ഞുപിടിച്ച് സംരക്ഷിക്കണം : പുജാര