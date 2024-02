കാവ്യ ചേച്ചി ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണാൻ എസ് എ 20 ഇങ്ങ് വരണം, രണ്ടാമതും ചാമ്പ്യന്മാരായി സൺറൈസേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ കെയ്പ്

എന്നാല്‍ ഐപിഎല്ലില്‍ പരാജയനായികയാണെങ്കിലും ലീഗിലെത്തുമ്പോള്‍ കാവ്യാമാരന്റെ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് വേറെ ലെവലാണ്. കാവ്യ ചേച്ചിയെ ചിരിച്ച് കാണണമെങ്കില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 20 ലീഗില്‍ എത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വര്‍ഷമാണ് കാവ്യ മാരന്റെ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഈസ്‌റ്റേണ്‍ കെയ്പ് എസ് എ 20 കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഡര്‍ബന്‍ സൂപ്പര്‍ ജയന്‍്‌സിനെ 89 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ഇത്തവണ ഈസ്‌റ്റേണ്‍ കേയ്പ് എസ് എ 20 കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

- owner of Sunrisers Franchise



in vs in SA 20#SECvDSG#SA20Final pic.twitter.com/gbFgecsuRf