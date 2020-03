കരുത്തോടെ നിൽക്കാം, പൊരുതാം, സുരക്ഷിതരായിരിക്കാം: ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ

എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് കരുത്തോടെ നിൽക്കുകയും കൊവിഡ് 19നെ നേരിടുകയും ചെയ്യാം.പ്രതിരോധമാണ് ചികിത്സയേക്കാൾ പ്രധാനമെന്ന് ഓർമിക്കുക. എല്ലാവരും പുലർത്തുകയും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക - വിരാട് കോലി ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.



Let's stay strong and fight the #COVID19 outbreak by taking all precautionary measures. Stay safe, be vigilant and most importantly remember, prevention is better than cure. Please take care everyone.