India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final: ഇന്ത്യക്കു മലയാളി പയ്യൻ വക ലോകകപ്പ്; ചരിത്രം കുറിച്ച് സൂര്യയും പിള്ളേരും

രേണുക വേണു|
Last Modified ഞായര്, 8 മാര്ച്ച് 2026 (22:51 IST)
India vs New Zealand T20 World Cup Final
India vs New Zealand: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യക്ക്. അഹമ്മദബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ റൺസിനു ഏകപക്ഷീയമായി തോൽപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് കിരീടമാണിത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ നൽകിയ മികച്ച തുടക്കത്തോടെ വെടിക്കെട്ടിനു തിരികൊളുത്തി. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 255 റൺസാണ് ഇന്ത്യ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് ബാറ്റർമാരും അർധ സെഞ്ചുറി നേടി. സഞ്ജു സാംസൺ 46 പന്തിൽ എട്ട് സിക്സും അഞ്ച് ഫോറും സഹിതം 89 റൺസുമായി ടോപ് സ്കോററായി. അഭിഷേക് ശർമ 21 പന്തിൽ 52, ഇഷാൻ കിഷൻ 25 പന്തിൽ 54 എന്നിവരും തിളങ്ങി. ശിവം ദുബെ എട്ട് പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 26 റൺസെടുത്തു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ 13 പന്തിൽ 18 റൺസ് നേടി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്പണർ ടിം സൈഫർട്ട് (26 പന്തിൽ 52), മിച്ചൽ സാന്റ്നർ (35 പന്തിൽ 43) എന്നിവർ മാത്രമാണ് തിളങ്ങിയത്. ഇന്ത്യക്കായി ജസ്പ്രിത് ബുംറ നാലും അക്സർ പട്ടേൽ മൂന്നും വിക്കറ്റ് നേടി.
സൂപ്പർ എട്ട്, സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ എന്നിവയിലെ നിർണായക പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഈ കിരീടനേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമായി. അഞ്ച് കളികളിൽ 199.38 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 321 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജുവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം ട്വന്റി 20 കിരീടമാണിത്.