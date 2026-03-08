Sanju Samson : സഞ്ജു മാനസികമായി കരുത്തനായി, വിജയരഹസ്യം വിജയരഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി രവി ശാസ്ത്രി

അഭിറാം മനോഹർ|
8 മാര്ച്ച് 2026
2026-ലെ ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യന് വിജയക്കുതിപ്പിന്റെ നട്ടെല്ലായി മാറിയ സഞ്ജു സാംസന്റെ തകര്പ്പന് ഫോമിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി
മുന് ഇന്ത്യന് പരിശീലകന് രവി ശാസ്ത്രി. സഞ്ജു ഇപ്പോള് മാനസികമായി കൂടുതല് കരുത്തനായെന്നും തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പക്വതയുള്ള താരമായി മാറിയെന്നുമാണ് ശാസ്ത്രിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഐസിസി റിവ്യൂവില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സഞ്ജു സാംസണിന്റെ കഴിവിലോ പ്രതിഭയിലോ ആര്ക്കും തന്നെ സംശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന്റെ ഏകാഗ്രതയില് വരുന്ന പിഴവുകളാണ് മുന്പ് തിരിച്ചടിയായിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോള് ആ പ്രതിസന്ധി സഞ്ജു മറികടക്കുകയും മാനസികമായി ഏറെ കരുത്തനായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കളിക്കളത്തില് ഏത് ഷോട്ടും കളിക്കാനുള്ള കഴിവ് സഞ്ജുവിനുണ്ട്. എന്നാല് ഇപ്പോള് അദ്ദേഹം കൂടുതല് ബുദ്ധിപൂര്വ്വമാണ് ഷോട്ടുകള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തന്റെ കരുത്തിനെ വിശ്വസിച്ച് ക്രീസില് നിലയുറപ്പിക്കാന് സഞ്ജുവിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ സ്ഥിരതയില്ലെന്ന പരാതിയും സഞ്ജു അവസാനിപ്പിച്ചെന്നും ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.
വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ നിര്ണ്ണായക സൂപ്പര് 8 മത്സരത്തില് പുറത്താകാതെ നേടിയ 97 റണ്സും, സെമി ഫൈനലില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നേടിയ 89 റണ്സും സഞ്ജുവിനെ ടൂര്ണമെന്റിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ബാറ്ററാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്ച്ചയായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളില് 'പ്ലെയര് ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരം നേടി സഞ്ജു ഇന്ത്യയെ ഫൈനലിലേക്ക് നയിച്ചത്.31 വയസ്സുകാരനായ സഞ്ജു ഒരു 'ജെന്യൂവിന് മാച്ച് വിന്നര്' ആണെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിംഗ്സുകള് വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നും ശാസ്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഫൈനലില് ന്യൂസീലന്ഡിനെ നേരിടുമ്പോള് സഞ്ജുവിന്റെ ഈ ഫോം ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നല്കുന്നതെന്നും ശാസ്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.