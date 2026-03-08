എത്ര വീണിട്ടും അവനൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, ഇനിയും എന്തിനാണ് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, അഭിഷേകിനെതിരെ ഗവാസ്കർ

അഭിറാം മനോഹർ|
ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനല് മത്സരത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോള് ടീമിനുള്ളില് അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന് ഇന്ത്യന് ഇതിഹാസ താരം സുനില് ഗവാസ്കര്. തുടര്ച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ട ഓപ്പണര് അഭിഷേക് ശര്മയെ ഇന്ത്യ പുറത്തിരുത്തണമെന്നും ലോക ഒന്നാം നമ്പര് ബാറ്ററാണെങ്കിലും അഭിഷേക് തന്റെ തെറ്റുകളില് നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗവാസ്കര് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ശരീരത്തിനോട് ചേര്ന്നെറിയുന്ന പന്തുകളില് ബൗളര്മാര് അഭിഷേകിനെ കുടുക്കുകയാണ്. ഒരേ രീതിയില് തുടരെ പുറത്താകുന്നത് ആശങ്കയുള്ള കാര്യമാണ്. അഭിഷേക് ഈ പുറത്താകലുകളില് നിന്ന് ഒന്നും പഠിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു. ടൂര്ണമെന്റില് കളിച്ച 7 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 12.71 ശരാശരിയില് 89 റണ്സ് മാത്രമാണ് അഭിഷേക് നേടിയിട്ടുള്ളത്.
അഭിഷേകിന് പകരം ഇഷാന് കിഷന് സഞ്ജുവിനൊപ്പം ഇന്നിങ്ങ്സ് ഓപ്പണ് ചെയ്യുകയും മധ്യനിരയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന് റിങ്കു സിംഗിനെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗവാസ്കര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഫൈനല് മത്സരത്തില് വരുണ് ചക്രവര്ത്തിക്ക് പകരം കുല്ദീപ് യാദവിനെ കളിപ്പിക്കണമെന്നും അഹമ്മദാബാദില് കുല്ദീപ് മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കുമെന്നും ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു.