കൊളംബോയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഐസിസി പിച്ചിൽ മാറ്റം വരുത്തും, ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് സഖ്ലെയ്ൻ മുഷ്താഖ്

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:21 IST)
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന് ആവേശപോരാട്ടത്തിന് ദിവസങ്ങള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി മുന് പാക് സ്പിന്നര് സഖ്ലെയ്ന് മുഷ്താഖ്. ലോകകപ്പില് പിച്ച് ഒരുക്കുന്നതില് ഐസിസി ബിസിസിഐയുടെ സമ്മര്ദ്ദത്തിന് വഴങ്ങുന്നതായാണ് സഖ്ലെയ്ന്റെ ആരോപണം.
പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു പ്രമുഖ സ്പോര്ട്സ് ചാനലിലെ ചര്ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് സഖ്ലെയ്ന്റെ വിവാദ പരാമര്ശം. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകള് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് സമയത്തും പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറ്റാന് ഗ്രൗണ്ട്സ്മാന്മാര്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ഐസിസി ആരുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാമെന്നും സഖ്ലെയ്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തില് കൊളംബോ പിച്ചില് ഐസിസി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുമെന്നാണ് സഖ്ലെയ്ന് പറഞ്ഞത്.
അതേസമയം പാകിസ്താന് ടീമില് ഓള്റൗണ്ടര് ഫഹീം അഷ്റഫിന് ആദ്യ 2 കളികളിലും ബൗളിംഗ് അവസരങ്ങള് നല്കാത്തതിനെയും സഖ്ലെയ്ന് വിമര്ശിച്ചു. ഉസ്മാന് താരിഖിനെ പോലുള്ളവര്ക്ക് അവസരം നല്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കുമ്പോള് പരിചയസമ്പന്നനായ ഫഹീം അഷ്റഫിനെ പോലെയുള്ളവര്ക്ക് കൃത്യമായ റോള് നല്കണമെന്നാണ് സഖ്ലെയ്ന്റെ ആവശ്യം.
നിലവില് ടൂര്ണമെന്റിലെ തങ്ങളുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും പാകിസ്ഥാന് ശ്രീലങ്കയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ പാകിസ്ഥാന്റെ 2 മത്സരങ്ങളും കൊളംബോ എസ്എസ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാന് പോരാട്ടം നടക്കുക.