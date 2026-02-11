ടി20 ലോകകപ്പിൽ ന്യൂസിലൻഡിന് തിരിച്ചടി; മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത്

അഭിറാം മനോഹർ|
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പിനിടെ പരിക്കേറ്റ ന്യൂസിലന്ഡ് ഓള്റൗണ്ടര് മൈക്കല് ബ്രേസ്വെല് ലോകകപ്പ് ടീമില് നിന്ന് പുറത്തായി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്.
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെ പരിക്കേറ്റ ബ്രേസ്വെല് ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലാണ് ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തത്. എന്നാല്
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുമ്പുള്ള വാര്മപ്പ് സെഷനിനിടെ അതേ പേശിയില് വീണ്ടും പരിക്ക് ബാധിച്ചതോടെയാണ് ടീമില് നിന്നും പുറത്തായത്. സ്കാനുകളില് നിന്നും പരിക്ക് ഭേദമാകാന് ആഴ്ചകള് വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മെഡിക്കല് സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്. ബ്രേസ്വെല്ലിന് പകരക്കാരനായി ഓള്റൗണ്ടര് കോള് മക്കോഞ്ചിയെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തി.
ടീമിന് ബ്രേസ്വെല് നല്കിയ സന്തുലനവും അനുഭവസമ്പത്തും നഷ്ടമാകുന്നത് വലിയ ആഘാതമാണെന്ന് പരിശീലകനായ റോബ് വാള്ട്ടര് പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് യുഎഇക്കെതിരെ 10 വിക്കറ്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി തകര്പ്പന് തുടക്കമാണ് ലോകകപ്പില് ന്യൂസിലന്ഡിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശക്തരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെയാണ് ന്യൂസിലന്ഡിന്റെ അടുത്ത മത്സരം.