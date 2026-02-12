വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

Ishan Kishan : ബുമ്രയുടെ തീപാറുന്ന യോർക്കറിൽ ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്ക്, പാക് പോരിന് മുൻപെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ വീണ്ടും ആശങ്ക

സൂപ്പര്‍ പേസര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ യോര്‍ക്കര്‍ നേരിടുന്നതിനിടെ ഇഷാന്റെ ഇടതുകാലിലെ വിരലിനാണ് പരിക്കേറ്റത്.

Ishan Kishan, Indian team, T20 worldcup,Cricket News
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:52 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്‍ണ്ണായക പോരാട്ടങ്ങള്‍ പടിവാതില്‍ക്കല്‍ നില്‍ക്കെ, ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത വാര്‍ത്തകളാണ് ദില്ലിയിലെ അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിന്നും തേടിയെത്തുന്നത്. നെറ്റ്‌സില്‍ പരിശീലനത്തിനിടെ ഓപ്പണര്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന് പരിക്കേറ്റതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. സൂപ്പര്‍ പേസര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ യോര്‍ക്കര്‍ നേരിടുന്നതിനിടെ ഇഷാന്റെ ഇടതുകാലിലെ വിരലിനാണ് പരിക്കേറ്റത്.

നെറ്റ്‌സില്‍ വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞ താരത്തിനരികെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ഫിസിയോയും കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫും എത്തുകയും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനം ഇഷാന്‍ പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും വലിയ ആശങ്കയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്.

ടീമിലെ മറ്റൊരു ഓപ്പണിംഗ് താരമായ അഭിഷേക് ശര്‍മ വയറിലെ അണുബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇഷാനും പരിക്കേറ്റത് വലിയ ആശങ്കയാണ് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. അഭിഷേക് ഫിറ്റ്‌നസ് വീണ്ടെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഇഷാനും പരിക്കേറ്റാന്‍ അത് ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിംഗിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പാകിസ്ഥാനെതിരായ നിര്‍ണായകമത്സരത്തില്‍ ഇഷാനോ അഭിഷേകോ കളിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ സഞ്ജു സാംസണാകും ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണറാവുക.

ആദ്യമത്സരത്തില്‍ യുഎസിനെതിരെ സഞ്ജു കളിച്ചില്ലെങ്കിലും അഭിഷേകിന്റെ അനാരോഗ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് താരം നമീബിയക്കെതിരെ ലോകകപ്പില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് നെറ്റ്‌സില്‍ കഠിനമായ പരിശീലനമാണ് താരം നടത്തുന്നത്. നിലവില്‍ ഇഷാന്‍ മികച്ച ഫോമിലാണെങ്കിലും നമീബിയക്കെതിരെ സഞ്ജു തിളങ്ങിയാല്‍ ഇടം കയ്യന്മാര്‍ നിറഞ്ഞ ടീമിലെ റൈറ്റി എന്ന ആനുകൂല്യം വരും മത്സരങ്ങളില്‍ സഞ്ജുവിന് ലഭിച്ചേക്കും.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :