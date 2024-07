രോഹിത് ശര്‍മയെ മാറ്റി ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനാക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനെതിരെ ആരാധകര്‍ തിരിഞ്ഞത്. മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്റെ ഹോം മത്സരങ്ങളില്‍ ടോസിനായി ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുമെല്ലാം ഹാര്‍ദ്ദിക് അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. ആരാധകരുടെ കൂവല്‍ കാരണം അവതാരകര്‍ പോലും കാണികളോട് കൂവല്‍ നിര്‍ത്താനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ അപമാനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹാര്‍ദ്ദിക് പ്രതികരിച്ചത്.

2 months after he was massively booed by the fans, HARDIK HARDIK chants take over Wankhede



GREATEST REDEMPTION IN THE HISTORY OF CRICKET!!!!#T20WorldCup pic.twitter.com/BMDQgWTyfT