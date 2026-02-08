ഞായര്‍, 8 ഫെബ്രുവരി 2026
T20 Worldcup Afg vs NZ : ചെപ്പോക്കിൽ അഫ്ഗാൻ കെണിയേറ്റില്ല, ലോകകപ്പിൽ ആദ്യവിജയം നേടി ന്യൂസിലൻഡ്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 8 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:02 IST)
ചെപ്പോക്കിലെ കളിമണ്‍ പിച്ചില്‍ അഫ്ഗാന്‍ സ്പിന്‍ മന്ത്രവാദികള്‍ വലവിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയവര്‍ക്ക് തെറ്റി. 2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തില്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ നിഷ്പ്രഭരാക്കി ന്യൂസിലന്‍ഡിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം.കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പില്‍ ഗയാനയില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാണംകെട്ട തോല്‍വിക്ക് അതേ നാണയത്തില്‍ മറുപടി നല്‍കിക്കൊണ്ടാണ് കിവീസ് തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് ക്യാമ്പയ്‌ന് തുടക്കമിട്ടത്.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് തുടക്കം മുതലേ കിവീസ് ബൗളര്‍മാര്‍ കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തി. പവര്‍പ്ലേയില്‍ തന്നെ നിര്‍ണ്ണായക വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസനും മാറ്റ് ഹെന്റിയും അഫ്ഗാനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. റഹ്‌മാനുള്ള ഗുര്‍ബാസിനും ഇബ്രാഹിം സദ്രാനും ടീമിന്
മികച്ച തുടക്കം നല്‍കാനായില്ല.എങ്കിലും ഗുല്‍ബദിന്‍ നയ്ബിന്റെയും സ്വാദിഖുള്ള അത്താലിന്റെയും പ്രകടനങ്ങളുറ്റെ മികവില്‍ 20 ഓവറില്‍ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 182 റണ്‍സെടുക്കാന്‍ അഫ്ഗാനായി. ഗുല്‍ബദിന്‍ നയ്ബ് 35 പന്തില്‍ 63 റണ്‍സും സ്വാദിഖുള്ള അത്താല്‍ 24 പന്തില്‍ 29 റണ്‍സും നേടി.


മറുപടി ബാറ്റിംഗില്‍ റാഷിദ് ഖാന്‍, മുജീബ് ഉര്‍ റഹ്‌മാന്‍ എന്നീ ലോകോത്തര സ്പിന്നര്‍മാര്‍ കിവികള്‍ക്ക് വലിയ ഭീഷണി തന്നെ ഉയര്‍ത്തിയെങ്കിലും മധ്യനിരയില്‍ ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്സ് നടത്തിയ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം ന്യൂസിലന്‍ഡിന് വിജയം എളുപ്പമാക്കി. അഫ്ഗാന്‍ സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ സ്വീപ് ഷോട്ടുകളിലൂടെയും റിവേഴ്‌സ് സ്വീപ്പുകളിലൂടെയുമാണ് കിവീസ് ബാറ്റര്‍മാര്‍ റണ്‍സ് കണ്ടെത്തിയത്. ഓപ്പണര്‍ ടിം സെഫര്‍ട്ട് 42 പന്തില്‍ 65 റണ്‍സുമായി തിളങ്ങിയപ്പോള്‍ ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്‌സ് 25 പന്തില്‍ 42 റണ്‍സെടുത്തു. മാര്‍ക്ക് ചാപ്മാന്‍ 28 റണ്‍സും ഡാരില്‍ മിച്ചല്‍ 25* റണ്‍സും സ്വന്തമാക്കി. 17.5 ഓവറില്‍ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് കിവീസ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നത്. ന്യൂസിലന്‍ഡിനായി ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസണ്‍ രണ്ടും മാറ്റ് ഹെന്റി, ജേക്കബ് ഡഫി,രചിന്‍ രവീന്ദ്ര എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.


