ട്വിറ്ററിൽ തുടർച്ചയായ ട്വീറ്റുകളിലൂടെയാണ് സമി വംശവെറിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ പിന്തുണ തേടിയത്.എന്നെപോലെയുള്ള ആളുകൾ നേരിടുന്ന അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്‌ദമുയർത്താൻ ഐസിസിക്ക് ഉത്സാഹമില്ലെ? പ്രതിദിനം എല്ലായിടത്തും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് നിശബ്ദമായിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. നിങ്ങളുടെ നിലപാട് കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു- ഐസിസിയെ ടാഗ് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് സമി കുറിച്ചു.

. @ICC and all the other boards are you guys not seeing what’s happening to ppl like me? Are you not gonna speak against the social injustice against my kind. This is not only about America. This happens everyday #BlackLivesMatter now is not the time to be silent. I wanna hear u