ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ അത്രത്തോളം ആയിട്ടില്ല, മികച്ച താരം സ്റ്റോക്സ് തന്നെ

ഇംഗ്ലണ്ട് താരമായ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ആണ് തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന് ബ്രാഡ് ഹോഗ് പറയുന്നു. കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന താരം ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരാധകരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഹാർദ്ദിക് പണ്ഡ്യയെ എഴുതി തള്ളാൻ താരം തയ്യാറല്ല.

I have to go with the Englishman on this one. Hardik has huge potential, but hasn't played enough international to challenge Stokes as the all rounder of my world XI. https://t.co/8u0jpfc7Dv