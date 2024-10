ലോകകപ്പ് നേടിയിട്ട് മാത്രം വിവാഹമെന്ന തീരുമാനം മാറ്റി റാഷിദ് ഖാൻ, അഫ്ഗാൻ താരം വിവാഹിതനായി

ലോകകപ്പ് നേടാനായിട്ടില്ലെങ്കിലും ലോകക്രിക്കറ്റിലെ ശക്തികളില്‍ ഒന്നായി അഫ്ഗാനെ വളര്‍ത്തിയതിന് ശേഷമാണ് റാഷിദിന്റെ വിവാഹം. അഫ്ഗാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലായിരുന്നു റാഷിദ് ഖാന്റെ വിവാഹം. 26കാരനായ റാഷിദിനൊപ്പം സഹോദരന്മാരായ ആമിര്‍ ഖലീല്‍,സക്കിയുള്ള,റാസ ഖാന്‍ എന്നിവരും ഒരേ വേദിയില്‍ വിവാഹിതരായി.



