Bhavana: ഭാവനയോട് ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ അപരാധമാണ്, ഏറെ വിമർശനം നേരിട്ടു: കമൽ തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ

നമ്മൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ നടിയാണ് ഭാവന. 2002ൽ കമൽ ആണ് ഭാവനയെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത്. സിദ്ധാർഥ് ഭരതനും, അന്തരിച്ച നടൻ ജിഷ്ണു രാഘവനും നായകന്മാരായി എത്തിയ ചിത്രത്തിൽ, പരിമളം എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഭാവന അവതരിപ്പിച്ചത്. രേണുക മേനോൻ ആയിരുന്നു നായിക.
പുതുമുഖങ്ങളെ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അണിനിരത്തി കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റ് ആയി മാറി. എന്നാൽ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത്, ഭാവന എന്ന പതിനാറുകാരി പെൺകുട്ടി അവതരിപ്പിച്ച പരിമളം എന്ന കഥാപാത്രമാണ്. നിഷ്കളങ്കയായ പരിമളമായുള്ള താരത്തിന്റെ പ്രകടനം അന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ രസിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ, നടിയുടെ ചിത്രത്തിലെ ലുക്ക് കണ്ട് അന്ന് തന്നെ പലരും നെറ്റിചുളിച്ചിരുന്നു. ചേരിയിൽ ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വേഷം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെളുത്ത നായികയെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടു കറുപ്പിച്ച സംവിധായകൻ കമലിന് അതിന്റെ പേരിൽ ഏറെ വിമർശനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കൗമുദി മൂവീസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, ഭാവനയോട് താൻ കാണിച്ചത് വലിയ അപരാധമായിരുന്നു എന്ന് കമൽ തന്നെ തുറന്നു സമ്മതിച്ചു.
കറുത്ത പെൺകുട്ടിയെ നായികയാക്കാതെ, ഒരു വെളുത്ത പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് വന്ന് അവരെ പെയിന്റ് അടിച്ചു കറുപ്പിച്ചത് ശെരിയായില്ല എന്ന് തനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കമൽ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പേരിൽ ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ താൻ നേരിട്ടുവെന്നും കമൽ പറഞ്ഞു.
"ഭാവനയോട് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു അപരാധമാണ്. ഇന്നും ചിലർ അത് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഭാവന ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, 'നമ്മൾ' എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ പരിമളം എന്ന ചേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന തമിഴ് പെണ്കുട്ടിയായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത്. വെളുത്ത് തുടുത്ത് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാവനയെ ഞാൻ കൊണ്ട് പോയി കറുപ്പ് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ അടിപ്പിച്ച്, അങ്ങനെ ഒരു വേഷം കെട്ടിച്ചിട്ടാണ് അഭിനയിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പഴികൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
പിന്നീട് സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ, എന്റെ ഒപ്പമുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് - റിയൽ ആയി തോന്നുന്ന തരത്തിൽ, വളരെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള, ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന്. അതാണ് അതിന്റെയൊരു പ്രത്യേകത, എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു, ഇനിയൊരിക്കലും, ഒരു വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിൽ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനായി, വെളുത്ത നടിമാരെ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് അഭിനയിപ്പിക്കില്ല', കമൽ അന്ന് വ്യക്തമാക്കി.