Leo: ലിയോയ്ക്ക് 600 കിട്ടിയെന്ന് വാദം, 400 കോടിയെന്ന് രേഖ; ബാക്കി 200 എവിടെ?

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (16:37 IST)
വിജയ് നായകനായ ചിത്രമാണ് ലിയോ. ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം തമിഴിൽ വമ്പൻ വിജയമായിരുന്നു. വിജയ് രണ്ട് ഗെറ്റപ്പിലെത്തിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസ് ഇളക്കി മറിക്കുകയും ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റാവുകയും ചെയ്തു. ലോകേഷ് സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ലിയോ. എൽസിയുവിൽ ലിയോയുടെ തുടർന്നുള്ള യാത്ര കാണാൻ ആരാധകർ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
എന്നാൽ ലിയോ ആരാധകർക്ക് അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത ചില വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴകത്തു നിന്നും വരുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായ ലിയോയുടെ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് സംശയത്തിന്റെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ്.
വൻ വിജയമാണ് ലിയോ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നേടിയിരുന്നത്. 600 കോടിയിലധികം ചിത്രം നേടിയെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ. 12 ദിവസത്തിൽ ചിത്രം 540 കോടി നേടിയെന്നായിരുന്നു അണിയറ പ്രവർത്തകർ അന്ന് പുറത്തു വിട്ട കണക്ക്. എന്നാൽ അഞ്ഞൂറും അറുനൂറും കോടികളെന്നത് വ്യാജകണക്കാണെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആരോപിക്കുന്നത്.
സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഇൻകംടാക്സിന് നൽകിയ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആരോപണം. സിനിമയുട മൊത്തം റവന്യുവായി നിർമാതാക്കൾ സർമപ്പിച്ച രേഖയിൽ പറയുന്നത് 404 കോടിയാണ്. തിയേറ്ററിൽ നിന്നും നേടിയതാകട്ടെ 240 കോടിയുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കണക്ക് എങ്കിൽ ലിയോയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ആരാധകരോട് പറഞ്ഞത് കള്ളക്കണക്കാണെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആരോപിക്കുന്നത്.
ലിയോയുടെ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും തെളിവുകളും വിജയ്ക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ജനനായകനോടെ സിനിമ വിട്ട് പൂർണമായും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായി മാറാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വിജയ് ഇപ്പോൾ.