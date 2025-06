ലോകേഷ് കനകരാജ് കഥയെഴുതി ഭാഗ്യരാജ് കണ്ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ബെൻസ്. രാഘവ ലോറന്‍സ് ആണ് നായകൻ. ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ പോളിയും അഭിനയിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ചിത്രത്തിലെ വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ നടന്‍ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാതെ തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പോസ്റ്ററില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലോകേഷ് കനകരാജ് കഥയെഴുതി ഭാഗ്യരാജ് കണ്ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ബെൻസ്. രാഘവ ലോറന്‍സ് ആണ് നായകൻ. ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ പോളിയും അഭിനയിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ചിത്രത്തിലെ വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ നടന്‍ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാതെ തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പോസ്റ്ററില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.





തലമുടി അല്‍പ്പം നീട്ടി വളര്‍ത്തി, താടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നടന്‍ നിവിന്‍ പോളിയാണ് എന്ന ചര്‍ച്ചകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വില്ലനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പോസ്റ്ററിലെ ആള്‍ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. You are ‘N’ot Ready for this എന്നാണ് ചിത്രം പങ്കുവച്ച് സംവിധായകന്‍ ഭാഗ്യരാജ് കണ്ണന്‍ എഴുതിയത്.





ഇതില്‍ എന്‍ എന്ന അക്ഷരം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് നിവിന്‍ പോളിയെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ന കമന്റുകളാണ് നിറയുന്നത്. നിവിന്‍ വണ്ണം കുറച്ച് രൂപമാറ്റം നടത്തിയത് ബെന്‍സ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും ചര്‍ച്ചകള്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. നിവിൻ പോളി ആണെങ്കിൽ എൽ.സി.യു വമ്പൻ ഗ്യാങ് തന്നെയാകുമെന്നും വരും സിനിമകളിൽ ഈ വില്ലന്മാരെയൊക്കെ ലോകേഷ് എങ്ങനെയാകും പ്രെസന്റ് ചെയ്യുക എന്നത് കാണാനുള്ള ആകാംഷയിലുമാണ് ആരാധകർ.







എന്റെ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് ലോകേഷ് തന്നെയാണ് രാഘവയെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ബുള്ളറ്റില്‍ മുഖം മൂടുന്ന ചുവന്ന ഹെല്‍മറ്റ് ധരിച്ചെത്തുന്ന ബെന്‍സിന്റെ വാണ്ടഡ് പോസ്റ്ററിനൊപ്പമാണ് വീഡിയോ. പിന്നാലെയാണ് ഹോട്ടലില്‍ മീന്‍ വൃത്തിയാക്കുന്ന രാഘവ ലോറന്‍സിന്റെ മുഖം തെളിയുന്നത്. മെഷീന്‍ ഗണ്ണുമായി നില്‍ക്കുന്നതായാണ് രാഘവയെ അവതരിപ്പിച്ചത്.