ജെഎൻയുവില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ദീപിക ക്യാമ്പസിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഛപാക് സിനിമയുടെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെ ഛപാക്കിന്റെ പ്രമോഷന് വേണ്ടിയാണ് ദീപിക ജെഎന്‍യുവിലെത്തിയതെന്ന് ബിജെപി, സംഘപരിവാര്‍ നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണമാണ് ദീപികയ്‌ക്കും സിനിമക്കുമെതിരെ നടന്നത്.

Deepika’s comment to all Bhakts and fascists downvoting Chhapaak - “ Unho ne meri rating badli hai, mera mann nahi “