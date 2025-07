Suriya @50: വീടിന് മുകളിൽ കയറി ആരാധകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സൂര്യ; വീഡിയോ വൈറൽ

എല്ലാ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലും ബോളിവുഡ് കിങ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഇത്തരത്തിൽ തന്റെ വീടിനു മുകളിൽ നിന്ന് ആരാധകരെ കാണാറുണ്ട്. 'കോളിവുഡിന്റെ ഷാരുഖ് ഖാൻ' ആണ് സൂര്യ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നത്. സൂര്യയുടെ 50-ാം പിറന്നാൾ ആണിന്ന്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അത്ര നല്ല സമയമല്ല സൂര്യയ്ക്ക്.

Happy Happy Birthday @Suriya_offl may godbless you with lots of happiness and success ????????



Here’s the selfie video for #AnbaanaFans ❤️❤️ pic.twitter.com/orUfldWDu5