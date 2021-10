ജയിലിലെത്തിയ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ മകനൊപ്പം ചെലവഴിച്ചത് മിനിറ്റുകള്‍ മാത്രം; അധികം സംസാരിക്കാതെ ആര്യന്‍, വേദനയോടെ ഷാരൂഖിന്റെ മടക്കം

ബുധനാഴ്ച ആര്യന് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഒക്‌ടോബര്‍ മൂന്നിനാണ് 23കാരനായ ആര്യനെ നാര്‍കോട്ടിക്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാഴ്ചയായി ജയിലിലാണ് ആര്യന്‍. ഇതോടെ ജാമ്യത്തിനായി ബോംബെ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.



#WATCH Actor reaches Mumbai's Arthur Road Jail to meet son Aryan who is lodged at the jail, in connection with drugs on cruise ship case#Mumbai pic.twitter.com/j1ozyiVYBM