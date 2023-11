ശരിയ്ക്കും പേടിപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലോ

തന്റെ പേരില്‍ ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതില്‍ പ്രതികരണവുമായി നടി രശ്മിക മന്ദാന. സംഭവം തികച്ചും വേദനപ്പെടുത്തുന്നതും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമാണെന്ന് താരം എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ കുറിച്ചു.

ഓണ്‍ലൈനില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന എന്റെ ഡീപ് ഫേയ്ക്ക് വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നതില്‍ ശരിക്കും വേദനയുണ്ട്. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗം കാരണം ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഇരയാകുന്ന ഓരോരുത്തര്‍ക്കും അങ്ങേയറ്റം ഭയാനകമാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിലും എനിക്ക് സംരക്ഷണവും പിന്തുണയും നല്‍കുന്ന കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും അഭ്യുദയകാംക്ഷികള്‍ക്കും നന്ദിയുണ്ട്. ഈ സംഭവം ഞാന്‍ സ്‌കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കില്‍ ഇത് എങ്ങനെ നേരിടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാല്‍ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല.

ഇത്തരം ഐഡന്റിറ്റി മോഷണം കൂടുതല്‍ പേരെ ബാധിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയില്‍ അടിയന്തിരമായി നമ്മള്‍ ഇതിനെ പറ്റി അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. രശ്മിക മന്ദാന കുറിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സറായ സാറാ പട്ടേലിന്റെ വീഡിയോയാണ് രശ്മിക മന്ദാനയുടേത് എന്ന പേരില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചത്. മോര്‍ഫ് ചെയ്ത വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. കൂടാതെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ബച്ചന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

I feel really hurt to share this and have to talk about the video of me being spread online.



Something like this is honestly, extremely scary not only for me, but also for each one of us who today is vulnerable to so much harm because of how is being misused.…