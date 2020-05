നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം, മദ്യപിക്കാൻ പുരുഷൻമാരേപ്പോലെ സ്ത്രീകൾക്കും അവകാശമുണ്ട്

വൈൻ ഷോപ്പിന് മുന്നിലുള്ള വരി നോക്കൂ, കുടിയന്മാരായ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാം ഗോപാൽ വർമ്മയുടെ ട്വീറ്റ്.ഇതിനെതിരെയാണ് സോന രംഗത്തെത്തിയത്.

Dear Mr RGV,time for u to get into the line of people who desperately need a real education.1 that lets u understand why this of yours reeks of sexism & misplaced morality.Women have a right to buy & consume alcohol just like men. No one has a right to be drunk & violent. https://t.co/5AUcTrAJrZ