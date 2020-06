സ്വജനപക്ഷപാതമില്ലെങ്കിൽ സമൂഹം തകരും: കരൺ ജോഹറിന് പിന്തുണയുമായി രാം ഗോപാൽ വർമ്മ

കരൺ ജോഹറിനെ നിരുപാധികം പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് രാം ഗോപാൽ വർമ്മയുടെ ട്വീറ്റ്.കരണ്‍ ജോഹറിനെ പഴി പറയുന്നത് സിനിമാ മേഖലയേക്കുറിച്ച് കാര്യമായ അറിവില്ലാത്തവരാണെന്നും പറയുന്നു.കരണ്‍ ജോഹറിന് നേരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നടക്കുന്നത് ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണമാണെന്നും സുശാന്തുമായി കരണ്‍ ജോഹറിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ കൂടിയും ആര്‍ക്കൊപ്പം സിനിമയെടുക്കണം എന്നത് കരൺ ജോഹറിന്റെ സ്വാതന്ത്രമാണെന്നും രാം ഗോപാൽ വർമ്മ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

WITHOUT SOCIETY WILL COLLAPSE BECAUSE NEPOTISM(FAMILIAL LOVE ) IS THE FUNDAMENTAL TENET OF A SOCIAL STRUCTURE..Like u shouldn’t love others wife more, u also shouldnt love others children more