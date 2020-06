അന്ന് പരസ്യമായി അപമാനിച്ചവർ ഇന്ന് വേദന പങ്കുവെക്കുന്നു: കരൺ ജോഹറിനും ആലിയ ഭട്ടിനും രൂക്ഷവിമർശനം

കോഫി വിത്ത് കരൺ എന്ന പരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് കരണും ആലിയയും ചേർന്ന് സുശാന്തിനെ കളിയാക്കിയത്. ടിവി താരമായതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അന്ന് താരം പരിഹാസം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്നതെന്നും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.സുശാന്ത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നതായി കുറേനാളുകളായി തന്നെ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തില്ല.പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നത് എന്നാണ് ആരാധകരുടെ ചോദ്യം.

This is heartbreaking....I have such strong memories of the times we have shared ...I can’t believe this ....Rest in peace my friend...when the shock subsides only the best memories will remain....