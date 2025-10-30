വ്യാഴം, 30 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
Priyamani: 'എന്താണ് ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ? ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുന്നു': പ്രിയാമണി

നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 30 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (09:02 IST)
തെന്നിന്ത്യയിലും ബോളിവുഡിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നടിയാണ് പ്രിയ മണി. സിനിമാജീവിതത്തിനൊപ്പം അഭിമുഖങ്ങളിൽ തന്റെ നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറയാനും പ്രിയാമണി മടികാണിക്കാറില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യയിലെ അഭിനേതാക്കളെ ‘പാൻ ഇന്ത്യൻ’ എന്ന വിശേഷണത്തോടെ വിളിക്കുന്നതിനോടുള്ള എതിർപ്പ് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമണി.

പാൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ നിർത്തണമെന്നാണ് പ്രിയ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പാൻ ഇന്ത്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തണമെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് പറഞ്ഞ നടി, നാമെല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരല്ലേ എന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

'ഈ പാൻ ഇന്ത്യ എന്താണ്? എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഭാഷകളിലെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ബോളിവുഡിലെ താരങ്ങൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെയാരും പ്രാദേശിക നടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല. വർഷങ്ങളായി പല സ്ഥലത്തുള്ള അഭിനേതാക്കൾ ഭാഷകൾക്കപ്പുറം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്യുന്നത്.

കമൽ ഹാസൻ, രജനികാന്ത്, പ്രകാശ് രാജ്, ധനുഷ് തുടങ്ങിയ നിരവധി താരങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിവിധ ഭാഷകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും അവരെയൊന്നും 'പാൻ-ഇന്ത്യൻ നടന്മാർ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ നായകന്മാർ എന്ന് മാത്രമാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന്. അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും അനുസരിച്ച് താരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക. അഭിനേതാക്കൾ അമിതമായി പാൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവണത കാണുമ്പോൾ ചിരി വരുന്നു', പ്രിയാമണി പറഞ്ഞു.


