പവൻ കല്യാണിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പുലിവാൽ പിടിച്ച് അനുപമ പരമേശ്വരൻ, പിന്നാലെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് താരം

ട്വീറ്റില്‍ പ്രകാശ് രാജിനെ സര്‍ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോള്‍, പവന്‍ കല്യാണിനെ ബഹുമാനിക്കാതെ പേര് വിളിച്ചതാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.

നടനും ജനസേന പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകനുമായ പവന്‍ കല്യാണ്‍ ബഹുമാനം അര്‍ഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും ആരാധകര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Watched #vakeelsaabonprime last night on @primeVideoIN. Must say, powerful performances backed by a strong message! @PawanKalyan breaks barriers and makes the story stand out with the 3 leading ladies