സേ ഇറ്റിൽ നിന്നും അൺഫോളോയിലേക്കോ? , ടോക്സിക് ഗ്ലിമ്പ്സിന് പിന്നാലെ വിചിത്ര പോസ്റ്റുമായി പാർവതി, ഗീതു മോഹൻദാസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ആരാധകർ

സിനിമയുടെ പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നായകനായ യാഷ് സ്ത്രീകളെ എടുത്തുയര്‍ത്തുന്നതും അവരുടെ ദേഹത്ത് മദ്യം ഒഴിക്കുന്നതുമായ രംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ കസബ സിനിമയുടെ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ വസ്തുവത്കരിക്കുന്നുവെന്ന പറഞ്ഞ ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് തന്നെ സംസ്ഥാനം വിട്ടപ്പോള്‍ അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന രീതിയില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ കൊഴുത്തിയിരുന്നു. കണ്ണിന്റെ സ്റ്റിക്കര്‍ ചുണ്ടില്‍ വെച്ചുകൊണ്ട് താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് പങ്കുവെച്ചത്.

Parvathy Unfollowed her heart and soul Geetu Mohandas from Insta..!



Expected Cause : #Toxic Bday Peek pic.twitter.com/bsPiqweMSJ