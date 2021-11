ബോളിവുഡ് നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലില്‍ നിന്ന് ഭര്‍ത്താവ് നിക് ജോനസിന്റെ പേര് മാറ്റിയതോടെ വിവാഹമോചന ഗോസിപ്പുകളുടെ ബഹളമായിരുന്നു. ഇരുവരും വേര്‍പിരിയുകയാണെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങളേയും തള്ളി പ്രിയങ്ക തന്നെ ഇപ്പോള്‍ രംഗത്തെത്തി. നിക്കിന്റെ പുതിയ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഹോട്ട് കമന്റുമായാണ് പ്രിയങ്ക എത്തിയത്. ജിമ്മില്‍ വര്‍ക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോയാണ് നിക് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവ്വചത്. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ 'Damn! I just died in your arms...' എന്നാണ് പ്രിയങ്ക കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.Priyanka Chopra Quashes Rumours of Separation From Nick Jonas " src="https://images.thequint.com/thequint%2F2021-11%2F1e967b4b-b888-4161-bdd9-740c751a87c9%2FScreenshot_2021_11_23_at_10_21_04_AM.png?auto=format%2Ccompress" />