Jailer 2: 'ജയിലർ 2' ചിത്രീകരണം പുരോഗമിച്ചു

Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില് 2026 (13:11 IST)
Jailer 2: രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ജയിലർ 2' ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. കേക്ക് മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജയിലർ ടീം ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ അവസാനദിനം ആഘോഷമാക്കിയത്. സൂപ്പർതാരം രജനിയും ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗം ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉടൻ തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കാനാണ് ആലോചന. ഔദ്യോഗിക റിലീസ് പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകും.
ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാൾ വലിയ താരനിരയുമായാണ് 'ജയിലർ 2' എത്തുന്നത്. സൺ പിക്ചേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 പകുതിയോടെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാനാണ് ആലോചന. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മോഹൻലാലും ജയിലർ 2 വിന്റെ ഭാഗമാണ്.