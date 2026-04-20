അച്ഛൻ കൊല്ലാനായി ശ്രമിച്ചു, ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അമ്മ വെടിവെച്ചു, ആ ഭയാനകമായ രാത്രി മറക്കാനാവില്ല: വെളിപ്പെടുത്തി ചാർലിസ് തെറോൺ

ഹോളിവുഡിലെ മുന്നിര നായികയാണ് ചാര്ലിസ് തെറോണ്. ദ ഇറ്റാലിയന് ജോബ്, ആറ്റോമിക് ബ്ലോണ്ട്, മാഡ് മാക്സ് ഫ്യൂരി റോഡ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ ആക്ഷന് റോളുകളിലൂടെ ലോകമെങ്ങും നിരവധി ആരാധകരാണ് താരത്തിനുള്ളത്. ബിഗ് സ്ക്രീനില് ആക്ഷന് നായികയായി തിളങ്ങി നില്ക്കുന്ന താരത്തിന്റെ ബാല്യകാലം
താരം മറക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട അധ്യായമായിരുന്നു. 1991ല് ചാര്ലിസിന് 15 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോള് അമ്മ അച്ഛനെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഈ ദുരനുഭവങ്ങള് ലോകത്തോട് തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം.ന്യൂ യോര്ക്ക് ടൈംസിന് നല്കിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് 50 വയസ്സുകാരിയായ നടി തന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചത്.
പിതാവിന്റെ ഗാര്ഹിക പീഡനങ്ങള്ക്ക് ഇരയായിരുന്നു ചാര്ലീസിന്റെ അമ്മ.
ചെറുപ്പത്തില് രാത്രികളില് അമ്മ തന്നെ എപ്പോഴും സിനിമകള്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നുവെന്ന് ചാര്ലിസ് പറയുന്നു. ഒരല്പം മുതിര്ന്ന ശേഷമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കുന്നത്. അച്ഛന് എന്നും അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു.
ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അങ്ങനെയൊരു രാത്രിയെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല.
ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ വാതിലുകളും സ്റ്റീല് ഡോറായിരുന്നു. 2 തെരുവുകള് അകലെയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ സഹോദരന്റെ വീട്. അച്ഛന് അവിടെയിരുന്ന് മദ്യപിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കല് ഞങ്ങള് അവിടെ പോയി. പോകുന്ന വഴിയില് അച്ഛനെയും സഹോദരനെയും മറ്റും ഞാന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തില്ല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് മുതിര്ന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക ഏറെ പ്രധാനമാണ്. അച്ഛന് ഞാന് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് തോന്നി. എന്നോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.
അന്ന് രാത്രി അമ്മയോട് വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാവും നല്ലതെന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞു. അച്ഛന് വീട്ടില് വരാറായപ്പോഴേക്കും ഞാന് ഉറങ്ങിയെന്ന് പറയാന് അമ്മോട് പറഞ്ഞു. അച്ഛന് വാതില് പൊളിച്ചാണ് അകത്തേക്ക് വന്നത്. വെടിവെച്ചാണ് വാതില് പൊളിച്ചത്.ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള വരവായിരുന്നു. അമ്മയും ഞാനും ശരീരം ഉപയോഗിച്ചാണ് വാതില് തള്ളിപിടിച്ചത്. ലോക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാള് വെടിവെയ്ക്കാന് തുടങ്ങി. ഒരു വെടിയുണ്ട ദേഹത്ത് കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോള് നിങ്ങള് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയേക്കാം.
വെടിയുണ്ട തീര്ന്നപ്പോള് കൂടുതല് ആയുധങ്ങള് എടുക്കാന് അച്ഛന് പോയപ്പോള് അമ്മ പിന്നാലെ ചെന്ന് അച്ഛനെ വെടിവെച്ചിട്ടു. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട കഥയല്ല. ഈ രാജ്യത്തിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് മോശമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ആരും അതിനെ ഗൗരവമായി കാണാറില്ല. എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതും ആരും കാര്യമായി എടുത്തിരുന്നില്ല. ചാര്ലിസ് തെറോണ് പറയുന്നു.