'നിങ്ങള്‍ ജാലവിദ്യ സൃഷ്ടിച്ചു. മുഴുവന്‍ അഭിനേതാക്കളുടെയും അണിയറപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് എന്റെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ നന്ദി. ഈ അവസരത്തില്‍, സെറ്റ് ബോയ്സ്, ലൈറ്റ് മാന്‍, വസ്ത്രാലങ്കാരം, നിര്‍മ്മാണം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്തവര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു'- സുകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

Director @aryasukku promises an amount of Rs. 1 Lakh each to all the hardworking crew of the production, camera, and art departments.



