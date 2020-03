ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരു പങ്ക്, പ്രകാശ് രാജിന് കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ

ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ, ബ്രേക്ക് ദ ചെയിന്‍ തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പയിനുകള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഇതിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും സിനിമാ താരങ്ങളുമടക്കമുള്ള എല്ലാവരും പങ്കുചേരുകയും ചെയ്‌തു.അക്കൂട്ടത്തിൽ കയ്യടി നേടുകയാണ് പ്രശസ്ത നടനായ പ്രകാശ് രാജ്.ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവിന് വീട്ടിലിരിക്കുക മാത്രമല്ല തനിക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയും സമ്പാദ്യം മാറ്റിവെക്കുകയുമാണ് പ്രകാശ് രാജ് ചെയ്‌തത്. ഇതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ കയ്യടികൾ നേടുന്നത്.

#JanathaCurfew .. what I did today .. let’s give back to life .. let’s stand together.