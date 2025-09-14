Chanthu Salim Kumar: 'ദുൽഖർ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്, ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ തിരിച്ച് എസ്സേ അയക്കും': ചന്തു സലിം കുമാർ

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ഞായര്, 14 സെപ്റ്റംബര് 2025 (09:42 IST)
ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ലോക മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി മുന്നേറുകയാണ്. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ നായികയായ സിനിമയിൽ നസ്ലൻ, ചന്തു സലിം കുമാർ, അരുൺ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ, സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തനിക്ക് ലഭിച്ച സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ചന്തു സലിം കുമാർ.
ദുൽഖർ സൽമാൻ തന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നതെന്നും പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ബെസ്റ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും ചന്തു പറഞ്ഞു. ഒരു മെസേജ് അയച്ചാൽ ദുൽഖർ തിരിച്ച് ഒരു എസ്സേ പോലെ റിപ്ലൈ അയക്കുമെന്നും നടൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദി ക്യു സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ചന്തു ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
'ദുൽഖറുമായി വലിയ സൗഹദമുള്ളയാളായിരുന്നില്ല ഞാൻ. ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ദുൽഖറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അത്രയേയുള്ളു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അത് അവിടെ തീർന്നു. ദുൽഖർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ മകനാണ്. മമ്മൂക്ക എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടയാളാണ്. എന്റെ സൂപ്പർ ഹീറോയാണ്.
ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ദുൽഖറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ കയ്യിൽ ദുൽഖറിന്റെ നമ്പറൊന്നുമില്ല. പുള്ളി എന്നെ വിളിക്കുകയോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ അഭിമുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദുൽഖർ അറിഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്നോട് എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന്… 'നീ എന്താണ് എന്നെ വിളിക്കാത്തത്?. നിന്റെ അടുത്ത് എന്താ എന്റെ നമ്പർ ഇല്ലാത്തത്?' എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു.
അത് പ്രശ്നമായോയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. 'നിനക്ക് എന്നെ വിളിച്ചൂടേ' എന്നായി ദുൽഖർ. ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് എന്നോട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. നിനക്ക് എന്നെ വിളിച്ചൂടേ മെസേജ് അയച്ചൂടേയെന്ന് ദുൽഖർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് ഇത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അല്ലേ എന്നാണ്. പക്ഷെ ദുൽഖറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല.
നമ്മൾ ഒരു മെസേജ് അയച്ചാൽ ദുൽഖർ തിരിച്ച് ഒരു എസ്സേ പോലെ റിപ്ലൈ അയക്കും. ഞാൻ പോലും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത്ര വലിയ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറ്. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ബെസ്റ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതും', ചന്തു പറഞ്ഞു.