ദീപികയുടെ സിനിമകൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കണം; ആഹ്വാനവുമായി ബിജെപി നേതാവ്

തുക്ടെ തുക്ടെ സംഘത്തിനെ പിന്തുണച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദീപികയുടെ സിനിമകൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ബഗ്ഗയുടെ ട്വീറ്റ്.

RT if you will Boycott Movies of @deepikapadukone for her Support to #TukdeTukdeGang and Afzal Gang pic.twitter.com/LN5rpwjDmT