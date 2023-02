നല്ലൊരു ഇമോഷണല്‍ സിനിമ,'മോമോ ഇന്‍ ദുബായ്' റിവ്യൂമായി നടന്‍ അശ്വിന്‍

മോമോ ഇന്‍ ദുബായ് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തെയും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരെയും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് നടന്‍ അശ്വിന്‍ രംഗത്ത്. മോമോ ഇന്‍ ദുബായ് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തെയും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരെയും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് നടന്‍ അശ്വിന്‍ രംഗത്ത്.





'നല്ല ഒരു ഇമോഷണല്‍ സിനിമ ആണ് മോമോ. ആ കുഞ്ഞു പയ്യന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു പോയിന്റില്‍ നമ്മുടെ കൂടെ ആവും. ആ ഒരു കണക്ട് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ വിജയം.





ജോണി ആന്റണി ചേട്ടന്‍ ഓരോ സിനിമ കഴിയുംതോറും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ്.





അനീഷ് ഏട്ടന്‍ അനു സിതാര നിങ്ങളുടെ കോമ്പോ വളരെ മികച്ചു നിന്നു. നിങ്ങള്‍ ആണ് ഈ സിനിമയുടെ പില്ലര്‍, Both character wise and performance wise. അനിഷേട്ടാ നിങ്ങള്‍ക്കു നല്ല ഒരു പൊസിഷന്‍ ഈ ഇന്‍ഡസ്ട്രി തന്നെ തരും For sure U deserve It







Ameem Aslam Ashif Kakkodi Harris Desom



Zakariya Ashif Kakkodi Harris Desom സിനിമയോടുള്ള സത്യ സന്ധമായ നിങ്ങളുടെ approach ആണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം.

ഒരു വിജയ സിനിമ ആവട്ടെ '-അശ്വിന്‍ കുറിച്ചു.





'ഹലാല്‍ ലവ് സ്റ്റോറി' എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം സംവിധായകന്‍ സക്കറിയ തിരക്കഥയെഴുതുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'മോമോ ഇന്‍ ദുബായ്'.നവാഗതനായ അമീന്‍ അസ്ലമാണ് സംവിധാനം.