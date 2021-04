രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ വാക്‌സിൻ ക്ഷാമവും ജനങ്ങളെ വലയ്‌ക്കുകയാണ്. വ്യാപനം ദിവസം തോറും രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ജനങ്ങളെല്ലാം വാക്‌സിൻ ഉടൻ തന്നെ എടുക്കാനുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിലാണ്. ഇതിനിടെ വാക്‌സിൻ ക്ഷാമത്തെ പരിഹസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരമായ റണൗട്ട്.

മുൻ‌പ് വാക്‌സിനെ പറ്റി താൻ തന്നെ ചെയ്‌ത ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പരിഹാസം. വാക്‌സിനെതിരെ ആദ്യം തെറ്റായ ക്യാമ്പയിനും പ്രതിഷേധവും നടത്തിയ ദേശദ്രോഹികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വാക്‌സിൻ വേണം. എന്നാണ് താരത്തിന്റെ പരിഹാസം.

Now these anti national elements are desperate for the same they never wanted and campaigned against .... ha ha ha then you all hate me for laughing.... I agree it’s all very tragic but some of it is amusing as well .. ha ha ha https://t.co/s6Fbo7PLJV