"നന്ദി പ്രസംഗം കൊറിയൻ ഭാഷയിൽ, ഇത്തരക്കാർ അമേരിക്കയെ നശിപ്പിക്കും": പാരസൈറ്റ് സംവിധായകനെതിരെ അമേരിക്കൻ ടി വി അവതാരകൻ

എന്നാലിപ്പോൾ 4 അവാർഡുകൾ വാങ്ങി ഓസ്കാർ വേദിയിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച പാരസൈറ്റ് സംവിധായകനെതിരെ വംശീയ പ്രസ്താവനയുമായി വന്നിരിക്കയാണ് അമേരിക്കയിലെ ടി.വി അവതാരകനായ ജോണ്‍ മില്ലര്‍. പുരസ്കാരം വാങ്ങിയ ശേഷം ബോങ്ജൂ ഹോ കൊറിയൻ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞതാണ് മില്ലറെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

A man named wins #Oscar for best original screenplay over Once Upon a Time in Hollywood and 1917.



Acceptance speech was: “GREAT HONOR. THANK YOU.”



Then he proceeds to give the rest of his speech in Korean.



These people are the destruction of America.