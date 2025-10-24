നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഒക്ടോബര് 2025 (14:31 IST)
വിവാദങ്ങൾക്കിടെ മറുപടിയുമായി നടൻ അജ്മൽ അമീർ. നടനിൽ നിന്നും മോശം അനുഭവമുണ്ടായതായി ആരോപിച്ച് നിരവധി പെൺകുട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ നടി റോഷ്ന ആൻ റോയ്യും അജ്മൽ തനിക്ക് മെസേജ് അയച്ചിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അജ്മൽ അമീർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അവർ പ്രശസ്തിയ്ക്കായി തന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരട്ടെ എന്നാണ് അജ്മൽ അമീർ പറയുന്നത്. ആരുടേയും പേരെടുത്ത് പറയാതെയാണ് അജ്മൽ അമീറിന്റെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ റോഷ്ന ആൻ റോയ് അടക്കം തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്കുള്ള നടന്റെ മറുപടിയാണ് കുറിപ്പെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
'അവർ സംസാരിക്കട്ടെ, പ്രശസ്തിയ്ക്കായി നിന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കട്ടെ, നിന്നെ അപമാനിക്കട്ടെ, ചതിക്കട്ടെ, നിന്നെ വലിച്ച് കീറി താഴെയിടാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ, മാപ്പ് നൽകുക. കാരണം നിന്റെ ശാന്തതയാണ് നിന്റെ കരുത്ത്. ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ നിന്റെ കരുത്താകും വെളിപ്പെടുത്തുക. അവരേൽപ്പിക്കുന്ന ഓരോ മുറിവും അറിവാകും. ഒരോ അവസാനങ്ങളും പുതിയൊരു തുടക്കമാകും. ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കു, വീണ്ടും. കൂടുതൽ കരുത്തോടെ, അറിവോടെ, അജയ്യനായി മാറുക', എന്നാണ് അജ്മൽ അമീറിന്റെ കുറിപ്പ്.