വെള്ളി, 1 നവം‌ബര്‍ 2019
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ഒറ്റ വീശലിൽ വലയിൽ കുടുങ്ങിയത് 50 ടൺ മത്സ്യം, ചാകരയുടെ വീഡിയോ വൈറൽ !

വെബ്‌ദുനിയ ലേഖകൻ| Last Updated: ചൊവ്വ, 29 ഒക്‌ടോബര്‍ 2019 (21:02 IST)
റാസൽഖൈമയിൽനിന്നും 40 കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള ഷാം തീരത്തെ മത്സ്യ ദേവത കടാക്ഷിച്ച വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാണ്. ഒറ്റ വീശലിൽ മത്സയത്തോഴിലാളികളുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയത് 50ടൺ മത്സ്യമാണ്. 50 ട്രക്കുകളിലായാണ് ലഭിച്ച മത്സ്യത്തെ കൊണ്ടുപോയത് എന്നാണ് അറബ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

മൂന്ന് പ്രാദേശിക തൊഴിലാളികളും മറ്റൊരു ഏഷ്യകാരനും ചേന്ന് വല കരയിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷത്തിനിടക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാകരയാണ് ഇതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. സമാനമായ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 20 ടൺ മത്സ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് മത്സ്യാത്തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ വ്യക്തമാക്കി.













. 50 مركبة لنقل كميات كبيرة من محصول سمكي والأكبر من منذ 4 أعوام في منطقة شعم برأس الخيمة الخليج تفاجأ 3 صيادين مواطنين وعمال بحر آسيويون، يعملون في ساحل منطقة شعم، حوالي 40 كيلومتراً شمال مدينة رأس الخيمة، بكميات كبيرة من الأسماك، التي وقعت في شباكهم، مساء أمس الأول (السبت). وقال الصيادون إنها الأكبر من نوعها في ساحل المنطقة منذ حوالي 4 أعوام، ونقل محصول الصيد الوفير باستخدام 50 مركبة، فيما تداول الأهالي «فيديو» يظهر كميات الأسماك خلال صيدها على الساحل. وأوضح النوخذة عبد الله محمد الأدب، أحد الصيادين الثلاثة، أن كميات الأسماك تقدر بحوالي 50 طناً، ووصلت إلى الشاطئ تقريباً في الثالثة والنصف ظهراً، واستخدمت في صيدها طريقة «العاملة»، التي تعرف أيضا ب«الضغوة»، فيما بلغ أقصى محصول من تلك الأسماك، خلال رحلة صيد، الموسم الماضي، نحو 20 طناً. وقال حميد الزعابي، نائب رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك: إن الأسماك، التي اصطادها الصيادون بكميات كبيرة، معظمها من أسماك «ديايوه»، وفق ما بلغ الجمعية من مصادرها بين الصيادين والنواخذة، مشيراً إلى أنها من الأسماك زهيدة السعر، وهي أسماك مهاجرة، وليست قاعية.

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