ചൊവ്വ, 21 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
Muhurat Trading 2025: ട്രേഡിങ്ങിന് ഭാഗ്യമുഹൂർത്തം, മുഹൂർത്ത വ്യാപാരം എപ്പോൾ?, സമയക്രമം അറിയാം

ഈ സമയത്ത് നടത്തുന്ന വ്യാപാരങ്ങള്‍ വര്‍ഷം മുഴുവനും സമൃദ്ധിയും നല്ല വരുമാനവും നല്‍കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (09:56 IST)
സംവത് 2082ന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദീപാവലി മുഹൂര്‍ത്ത വ്യാപാരം 21ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1:45 മുതല്‍ 2:45 വരെ നടക്കും. വിശ്വാസപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും മുഹൂര്‍ത്ത വ്യാപാരം ഓഹരികള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഐശ്വര്യ പൂര്‍ണമായ സമയമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നടത്തുന്ന വ്യാപാരങ്ങള്‍ വര്‍ഷം മുഴുവനും സമൃദ്ധിയും നല്ല വരുമാനവും നല്‍കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.


ബ്ലോക്ക് ഡീല്‍/കോള്‍ ഓക്ഷന്‍






1:15 PM

പ്രീ ഓപ്പണ്‍ സെഷന്‍















1:30 PM -
1:45 PM

പ്രധാന വ്യാപാര സമയം












1:45 PM -
2:45 PM

ക്ലോസിംഗ് സെഷന്‍

















2:55 PM -

3:05 PM

ട്രേഡ് മോഡിഫിക്കേഷന്‍











3:15 PM
വരെ













