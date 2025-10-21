Muhurat Trading 2025: ട്രേഡിങ്ങിന് ഭാഗ്യമുഹൂർത്തം, മുഹൂർത്ത വ്യാപാരം എപ്പോൾ?, സമയക്രമം അറിയാം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഒക്ടോബര് 2025 (09:56 IST)
സംവത് 2082ന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദീപാവലി മുഹൂര്ത്ത വ്യാപാരം 21ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1:45 മുതല് 2:45 വരെ നടക്കും. വിശ്വാസപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും മുഹൂര്ത്ത വ്യാപാരം ഓഹരികള് വാങ്ങാന് ഐശ്വര്യ പൂര്ണമായ സമയമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നടത്തുന്ന വ്യാപാരങ്ങള് വര്ഷം മുഴുവനും സമൃദ്ധിയും നല്ല വരുമാനവും നല്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
ബ്ലോക്ക് ഡീല്/കോള് ഓക്ഷന്
1:15 PM
പ്രീ ഓപ്പണ് സെഷന്
1:30 PM -
1:45 PM
പ്രധാന വ്യാപാര സമയം
1:45 PM -
2:45 PM
ക്ലോസിംഗ് സെഷന്
2:55 PM -
3:05 PM
ട്രേഡ് മോഡിഫിക്കേഷന്
3:15 PM
വരെ