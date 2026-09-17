യുപിഐ നിരക്കിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം, പണമിടപാടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ
2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്ക് 0.4 ശതമാനം ചാര്ജ് ഏര്പ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില് രാജ്യത്തെ വ്യാപാരികള്ക്കിടയില് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. 2020 ജനുവരി മുതല് നിലനിന്നിരുന്ന സീറോ മെര്ച്ചന്റ് ഡിസ്ക്കൗണ്ട് റേറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സര്ക്കാര് അറിയിച്ചത്. എന്നാല് പുതിയ പരിഷ്കാരം നിലവില് വന്നാല് അധിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാനായി ഡിജിറ്റല് പണമിടപാടുകളില് നിന്ന് പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്നാണ് വ്യാപാരി സംഘടനകള് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ബിജെപി സര്ക്കാര് അഭിമാനകരമായി ഉയര്ത്തിക്കാണിച്ചിരുന്ന നേട്ടമായിരുന്നു രാജ്യമാകെ ഡിജിറ്റല് ട്രാന്സാക്ഷന് കൊണ്ടുവരാനായി എന്നത്. ഡിജിറ്റല് ഇന്ത്യ പദ്ധതികളോട് പൂര്ണ്ണമായ സഹകരണമാണ് വ്യാപരികള് നല്കിയിരുന്നത്. എന്നാല് പുതിയ നിരക്കുകള് തങ്ങള്ക്ക് മുകളില് അടിച്ചേല്പ്പിച്ചാല് വീണ്ടും പഴയ പണമിടപാടുകളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്നാണ് വ്യാപരി സംഘടനകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പുതിയ പരിഷ്കാരം വരുന്നതോടെ കുറഞ്ഞ ലാഭവിഹിതത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വ്യാപാരികള്ക്ക് 1.4 ശതമാനം അധിക നിരക്ക് ബാധ്യതയായി മാറുമെന്നാണ് വ്യാപാരി സംഘടനകള് പറയുന്നത്. നിലവില് തന്നെ ജിഎസ്ടി മറ്റ് ഇടപാട് ചാര്ജുകള് വ്യാപാരികള് നല്കുന്നുണ്ട്.
നിലവിലേത് ചെറിയ ശതമാനം വര്ധനയാണെങ്കിലും സര്ക്കാര് ഇത് ഭാവിയിലും കൂട്ടാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാല് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഇതിനെ എതിര്ക്കണമെന്നുമാണ് പല സംഘടനകളുടെയും അഭിപ്രായം. പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം വരെ യുപിഐ വഴി വരുമാനമുള്ള വ്യാപാരികളെ നിരക്കില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് മൊത്തവ്യാപാരികള്കള്ക്കും വലിയ തുക ഇടപാടുകള് നടത്തുന്നവര്ക്കും പുതിയ നിരക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കും.
അതേസമയം നിയമപരമായി വ്യാപാരികള്ക്ക് ഉപഭോക്താവില് നിന്നും അധികതുക ഈടാക്കാനാവില്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായി പുതിയ തീരുമാനം സാധനങ്ങളുടെ വില വര്ധനവിന് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്ക ഉപഭോക്താക്കള്ക്കുമുണ്ട്. വ്യാപാരികള് ലാഭം കുറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഭാരം ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാന് സാധ്യതയേറെയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിജിറ്റല് ഇന്ത്യയും യുപിഐയും ഭരണനേട്ടമായി ഉയര്ത്തികാണിക്കുമ്പോള് മറുഭാഗത്ത് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാനായാണ് ഇവ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന വാദം പ്രതിപക്ഷവും വരും ദിവസങ്ങളില് ആയുധമാക്കും.