  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. UPI charges impact traders warns return of cash transactions
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (13:18 IST)

യുപിഐ നിരക്കിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം, പണമിടപാടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ

MDR Charges on UPI payment
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (12:57 IST)
google-news
2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് 0.4 ശതമാനം ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ രാജ്യത്തെ വ്യാപാരികള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. 2020 ജനുവരി മുതല്‍ നിലനിന്നിരുന്ന സീറോ മെര്‍ച്ചന്റ് ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട് റേറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ പുതിയ പരിഷ്‌കാരം നിലവില്‍ വന്നാല്‍ അധിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാനായി ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാടുകളില്‍ നിന്ന് പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്നാണ് വ്യാപാരി സംഘടനകള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
 
ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ അഭിമാനകരമായി ഉയര്‍ത്തിക്കാണിച്ചിരുന്ന നേട്ടമായിരുന്നു രാജ്യമാകെ ഡിജിറ്റല്‍ ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ കൊണ്ടുവരാനായി എന്നത്. ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതികളോട് പൂര്‍ണ്ണമായ സഹകരണമാണ് വ്യാപരികള്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പുതിയ നിരക്കുകള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചാല്‍ വീണ്ടും പഴയ പണമിടപാടുകളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്നാണ് വ്യാപരി സംഘടനകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.  പുതിയ പരിഷ്‌കാരം വരുന്നതോടെ കുറഞ്ഞ ലാഭവിഹിതത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വ്യാപാരികള്‍ക്ക് 1.4 ശതമാനം അധിക നിരക്ക് ബാധ്യതയായി മാറുമെന്നാണ് വ്യാപാരി സംഘടനകള്‍ പറയുന്നത്. നിലവില്‍ തന്നെ ജിഎസ്ടി മറ്റ് ഇടപാട് ചാര്‍ജുകള്‍ വ്യാപാരികള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.
 
 നിലവിലേത് ചെറിയ ശതമാനം വര്‍ധനയാണെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ ഇത് ഭാവിയിലും കൂട്ടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഇതിനെ എതിര്‍ക്കണമെന്നുമാണ് പല സംഘടനകളുടെയും അഭിപ്രായം. പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം വരെ യുപിഐ വഴി വരുമാനമുള്ള വ്യാപാരികളെ നിരക്കില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മൊത്തവ്യാപാരികള്‍കള്‍ക്കും വലിയ തുക ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്കും പുതിയ നിരക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കും.
 
അതേസമയം നിയമപരമായി വ്യാപാരികള്‍ക്ക് ഉപഭോക്താവില്‍ നിന്നും അധികതുക ഈടാക്കാനാവില്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായി പുതിയ തീരുമാനം സാധനങ്ങളുടെ വില വര്‍ധനവിന് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്ക ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കുമുണ്ട്. വ്യാപാരികള്‍ ലാഭം കുറഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ ഭാരം ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യയും യുപിഐയും ഭരണനേട്ടമായി ഉയര്‍ത്തികാണിക്കുമ്പോള്‍ മറുഭാഗത്ത് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാനായാണ് ഇവ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന വാദം പ്രതിപക്ഷവും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ആയുധമാക്കും.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ട്രംപിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നട്ടെല്ല് വളക്കരുത് മോദിജി, യുപിഐ ചാർജിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇ.പി.എഫ് ശമ്പള പരിധി 25,000 ആയി ഉയർത്തി; രാജ്യത്തെ 51 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് നേട്ടം

ഇ.പി.എഫ് ശമ്പള പരിധി 25,000 ആയി ഉയർത്തി; രാജ്യത്തെ 51 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് നേട്ടംഎംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ (EPFO) നിര്‍ബന്ധിത കവറേജിനുള്ള പ്രതിമാസ ശമ്പള പരിധി 15,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് 25,000 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍.

യുപിഐ നിരക്കിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം, പണമിടപാടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ

യുപിഐ നിരക്കിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം, പണമിടപാടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് 0.4 ശതമാനം ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ രാജ്യത്തെ വ്യാപാരികള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. 2020 ജനുവരി മുതല്‍ നിലനിന്നിരുന്ന സീറോ മെര്‍ച്ചന്റ് ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട് റേറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചത്.

ട്രംപിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നട്ടെല്ല് വളക്കരുത് മോദിജി, യുപിഐ ചാർജിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ട്രംപിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നട്ടെല്ല് വളക്കരുത് മോദിജി, യുപിഐ ചാർജിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുപിഐ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഫീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതോടെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് മുന്നില്‍ സാഷ്ടാഗം പ്രണമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ വലിയ ഒരു സംഖ്യയാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ലഭിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

ദുരിതബാധിതർക്ക് സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ അവഗണന; അടിയന്തര ധനസഹായം ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ല

ദുരിതബാധിതർക്ക് സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ അവഗണന; അടിയന്തര ധനസഹായം ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ലസംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയദുരിത ബാധിതർക്കായുള്ള അടിയന്തര ധനസഹായം ഇതുവരെ നൽകാതെ സതീശൻ സർക്കാർ. പ്രളയമുണ്ടായിട്ട് രണ്ട് മാസം ആകാൻ പോകുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തര ധനസഹായമായ 10,000 രൂപ ദുരിതബാധിതരുടെ കൈയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല.