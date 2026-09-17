ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി: ഷി ജിന്പിങ്ങിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെച്ചൊല്ലി ചോദ്യങ്ങള് ഉയരുന്നതിനിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് പ്രസിഡന്റും അസുഖബാധിതനായി
ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുത്ത ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് പ്രസിഡന്റ് സിറില് റമഫോസ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് കാരണം പൊതുപരിപാടികളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു. 73കാരനായ റമഫോസ തിങ്കളാഴ്ച ന്യൂഡല്ഹിയില് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയതിനെത്തുടര്ന്ന് വിശ്രമിച്ച് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാന് ഡോക്ടര്മാര് അദ്ദേഹത്തോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
ചെറിയൊരു ചികിത്സാ നടപടിക്ക് ശേഷമുള്ള സുഖം പ്രാപിക്കല് ഘട്ടത്തിലാണ് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് പോള് മഷാറ്റിലെ എന്നതിനാല് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഈ രണ്ട് ഉന്നത നേതാക്കളും നിലവില് ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുകയാണ്. ഉച്ചകോടിക്കായി ന്യൂഡല്ഹി സന്ദര്ശിച്ചതിന് പിന്നാലെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്പിങ്ങിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നു.
ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഷി ബോധരഹിതനായെന്നും അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തെ വിമാനമാര്ഗ്ഗം ചൈനയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയെന്നും 'ചൈന ഡെമോക്രസി പാര്ട്ടി' ചെയര്മാന് വാന്ജുന് ഷീ 'എക്സ്' (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമില് കുറിച്ചു. പ്രത്യേക വിമാനത്തില് തിരിച്ചെത്തിയ ഷിയെ ബെയ്ജിംഗിലെ 'ചൈനീസ് പിഎല്എ ജനറല് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്' (ബെയ്ജിംഗ് 301 ഹോസ്പിറ്റല് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) മാറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.