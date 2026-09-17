നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇന്ന് 76-ാം ജന്മദിനം, വീടുകളിൽ ദീപം തെളിയിക്കാൻ നിർദേശം, ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ബിജെപി
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എഴുപത്തിയാറാം ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കാന് രാജ്യവ്യാപകമായി വിപുലമായ പരിപാടികളുമായി ബിജെപി.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എഴുപത്തിയാറാം ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കാന് രാജ്യവ്യാപകമായി വിപുലമായ പരിപാടികളുമായി ബിജെപി. പിറന്നാള് ദിനമായ ഇന്ന് സേവാ ദിവസ് ആയി ആചരിക്കും. മോദിയുടെ ജന്മദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വീടുകളില് ദീപം തെളിയിക്കാനും സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്താനുമാണ് ബിജെപി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി എന്നീ നിലകളില് മോദി 25 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സേവ സങ്കല്പ് അഭിയാനും ബിജെപി ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കും.
ഒരു മാസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ക്യാമ്പയ്നില് ക്ഷേമ, സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങലാകും പാര്ട്ടി നടത്തുക. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബിജെപി ദേശീയ ആസ്ഥാനത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പ് ദേശീയ അധ്യക്ഷനായ നിതിന് നബിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ദീര്ഘായുസിനുമായി വീടുകളില് ദീപം തെളിയിച്ച് പ്രാര്ഥിക്കാന് നേരത്തെ നിതിന് നബിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.
അതേസമയം മോദിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ഗുജറാത്തിലെ വഡ്നഗറില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന മഹാ ആരതിയില് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കും.