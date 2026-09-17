ട്രംപിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നട്ടെല്ല് വളക്കരുത് മോദിജി, യുപിഐ ചാർജിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്ക് ഫീസ് ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതോടെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന് മുന്നില് സാഷ്ടാഗം പ്രണമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ വലിയ ഒരു സംഖ്യയാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ലഭിക്കാന് പോകുന്നതെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. യുപിഐ നികുതി പിന്വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എക്സില് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് രാഹുലിന്റെ കടന്നാക്രമണം.
വ്യാപാരികള് നടത്തുന്ന 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്ക് 0.4 ശതമാനം ഫീസ് ഈടാക്കുമെന്നതാണ് സര്ക്കാരിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. ഈ നിരക്കുകള് ഒക്ടോബര് 15 മുതലാകും നിലവില് വരിക.വ്യക്തികള് തമ്മിലുള്ള പണമിടപാടുകളെയും ചെറിയ ഇടപാടുകളെയും ഇതില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പരിഷ്കരണം അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നില് ഇന്ത്യ മുട്ടുമടക്കുന്നത് സമമാണെന്നും നട്ടെല്ലുയര്ത്തി നില്ക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും രാഹുല് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Modi ji, roll back the UPI tax. Now. pic.twitter.com/IIt46zMgCG— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2026
നിങ്ങളുടെ ചായ്വ് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ എന്നൊരിക്കല് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചപ്പോള് രണ്ട് വശത്തേക്കും ചായ്വില്ല ഞാന് നിവര്ന്നു നില്ക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മറുപടി. എന്നാല് മോദിയ്ക്കുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരാശയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും 2 വശത്തേക്കും ചായ്വില്ല, പകരം ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന് മുന്നില് സാഷ്ടാഗം പ്രണമിക്കാനാണ് ജിയുടെ തീരുമാനം. സീറോ എംഡിആര് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നത് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അതിന് വഴങ്ങിയെന്നുമാണ് രാഹുലിന്റെയും കോണ്ഗ്രസിന്റെയും ആരോപണം.