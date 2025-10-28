സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഒക്ടോബര് 2025 (19:27 IST)
ഡെറാഡൂണ്: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജൗന്സാര്-ബവാറിലെ ഗോത്രമേഖലയിലെ കാന്ധര് ഗ്രാമത്തിലെ നിവാസികള് വിവാഹങ്ങളിലും കുടുംബ ചടങ്ങുകളിലും വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള് ധരിക്കുന്ന സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന കര്ശനമായ സാമൂഹിക ബൈലോ നടപ്പിലാക്കി. വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളും സാമൂഹിക ചടങ്ങുകളെ പിടികൂടുന്ന ആഡംബര സംസ്കാരവും തടയുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ആഡംബര വിവാഹ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും ഭാരമേറിയ ആഭരണ പ്രദര്ശനങ്ങളുടെയും നിരന്തരമായ പിന്തുടരല് മൂലം ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മേല് അടിച്ചേല്പ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സമൂഹ യോഗത്തില് ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനം എടുത്തത്.
ഗ്രാമത്തിന്റെ പുതിയ 'സ്വയംഭരണം' പ്രകാരം വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്ക്ക് മൂന്ന് പ്രത്യേക സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങള് മാത്രമേ ധരിക്കാന് അനുവാദമുള്ളൂ. ഒരു മൂക്കുത്തി, കമ്മല്, ഒരു വിവാഹത്താലി എന്നിവയാണവ. സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ വില കുതിച്ചുയരുന്നത് ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പിടിച്ചുനില്ക്കാന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. സമ്പന്നരെ അനുകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കുടുംബങ്ങളെ കടക്കെണിയിലാക്കുകയോ അവരുടെ സമ്പാദ്യം ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. വിവാഹം ഒരു പവിത്രമായ ആചാരമാണ്, പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല.
എന്നിവ മുന്നിര്ത്തിയാണ് പുതിയ നിയമം. വിവാഹ ആഘോഷങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലാളിത്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തീരുമാനം ലംഘിക്കുന്നവര്ക്ക് ഗണ്യമായ പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും 50,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തും. കാന്ധര് ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ നിയമം നിര്ബന്ധമാണ്.