സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഒക്ടോബര് 2025 (19:10 IST)
തൃശൂര്: തൃശൂര് നഗരത്തിലെ ഒരു വൃദ്ധസദനത്തില് കൊലക്കേസ് പ്രതിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില് മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റില്. തൃശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂരില് നിന്ന് ഒരു പാസ്റ്റര് ഉള്പ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഷെല്ട്ടര് ഹോം മാനേജര് പാസ്റ്റര് ഫ്രാന്സിസ് (65), ആരോമല്, നിതിന് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കൊലപാതകക്കേസ് പ്രതിയായ ആലപ്പുഴ അരൂര് സ്വദേശി സുദര്ശനാണ് (44) വരാപ്പുഴയിലെ വൃദ്ധസദനത്തില് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. വഴിയാത്രക്കാരെ ശല്യം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് സുദര്ശനനെ നേരത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്ന്ന് കൊച്ചി സെന്ട്രല് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.ഷെല്ട്ടര് ഹോമിനുള്ളില് സുദര്ശന് ബഹളം വെക്കുകയും മൂന്ന് പേരെയും ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാക്കകയും ചെയ്തു എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. 21-ാം തീയതി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വഴിയരികില് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില് സുദര്ശനെ കണ്ടെത്തി.
തുടര്ന്ന് മുളകുന്നത്ത്കാവ് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കണ്ണുകള് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത നിലയിലും ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചുമാറ്റിയ നിലയിലും തെരുവില് കിടക്കുന്ന നിലയില് നാട്ടുകാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. വയറിന്റെ ഇരുവശത്തും ഗുരുതരമായ കുത്തേറ്റിരുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിനും കുടലിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി വൈദ്യപരിശോധനയില് കണ്ടെത്തി. ഭൂമി തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്ന് ചേര്ത്തലയില് മുനീര് എന്നയാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് സുദര്ശന്. എറണാകുളം സെന്ട്രല് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇയാള്ക്കെതിരെ ഒരു കേസുണ്ട്.