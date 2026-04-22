മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വീട്ടില്‍ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് 4000 റൊട്ടികള്‍, ഷെഫിന്റെ സാലറി അറിയാമോ

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ബുധന്‍, 22 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:37 IST)
അംബാനി കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഭക്ഷണപ്രിയരാണ്. മുകേഷ് അംബാനിയും നിത അംബാനിയും ഉള്‍പ്പെടെ മുഴുവന്‍ കുടുംബവും കര്‍ശനമായ സസ്യാഹാരമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. സാത്വികവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നു. മുകേഷ് അംബാനി സാധാരണയായി പ്രഭാതഭക്ഷണമായി പപ്പായ ജ്യൂസും ഇഡ്ഡലി-സാമ്പാറും കഴിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നിത അംബാനി ജ്യൂസിനൊപ്പം പഴങ്ങളും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്‌സും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

അംബാനി കുടുംബം മാസത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ മാത്രമേ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുള്ളുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ വീട്ടില്‍ സേവ്പുരി പോലുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നു. മുകേഷ് അംബാനിക്ക് ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അംബാനി വീട്ടില്‍ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 4,000 റൊട്ടികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നു. ക്ലീനര്‍മാര്‍, സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്‍ഡുകള്‍, ഡ്രൈവര്‍മാര്‍, പാചകക്കാര്‍, ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാര്‍, പേഴ്സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ ഏകദേശം 600 ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാവര്‍ക്കും പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നു.

മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ നൂറുകണക്കിന് റൊട്ടികള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തി നിര്‍മ്മാണ യന്ത്രം മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വീട്ടില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഗുണനിലവാരവും രുചിയും നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഒരു വിദഗ്ധ പാചകക്കാരനെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം മുകേഷ് അംബാനി കുടുംബം ചപ്പാത്തി ഷെഫിന് പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം നല്‍കുന്നു. ഓരോ ചപ്പാത്തിയും ഒരേ വലുപ്പത്തിലും ഘടനയിലും രുചിയിലും ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഷെഫിന്റെ ചുമതലയാണ്.


